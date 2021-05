L’Isola dei Famosi si appresta ad arrivare alle sue battute finali (l’ultima puntata è prevista per lunedì 7 giugno, anche se non è stata ancora confermata), ma grazie a Publitalia (la concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset) che ha pubblicato il palinsesto della prossima settimana, vi posso anticipare che venerdì 28 maggio Canale 5 non trasmetterà il reality di Ilary Blasi, ma le ultime puntate de Il Segreto.

La soap opera spagnola chiuderà infatti per sempre e dopo tutti questi anni di successo Mediaset ha deciso di dedicare agli ultimi episodi proprio uno speciale in prima serata. Il pubblico di Canale 5 scoprirà quindi come si concluderanno le storie di Donna Francisca, Raimundo e Don Anselmo dopo cena.

Negli anni d’oro Il Segreto faceva addirittura il 30% di share, salvo poi scemare negli ultimi anni complice l’uscita di scena di molti dei protagonisti più amati. L’ultima puntata in terra spagnola è stata trasmessa nel maggio dello scorso anno (il video delle ultime scene potete già recuperarlo premendo qua).

L’Isola dei Famosi tornerà regolarmente in onda nel doppio appuntamento settimanale a partire dalla settimana successiva.

Vi ricordo che in gara sono rimasti ancora 12 naufraghi: Awed, Andrea Cerioli, Angela Melillo, Fariba Tehrani, Ignazio Moser, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Rosaria Cannavò e Valentina Persia su Playa Reunion e Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli su Playa Imboscadissima.

Isola dei Famosi, ecco quanto sono dimagriti i naufraghi https://t.co/4RIVZX45wN #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 18, 2021