L’Isola dei Famosi: salta la puntata del 12 giugno a causa della morte di Berlusconi

L’Isola dei Famosi questa sera non andrà in onda. La nona puntata – nonché la semifinale – è stata posticipata a data da definirsi a causa della morte di Silvio Berlusconi. Questa sera, infatti, andrà in onda uno speciale su di lui.

“Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5″ che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcorn24 senza interruzioni pubblicitarie”.

Riporta così il comunicato stampa diramato da Mediaset.

Addio a Silvio Berlusconi:

Mediaset cambia la sua programmazione pic.twitter.com/e4rcVJI5iM — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 12, 2023

L’Isola dei Famosi, la semifinale potrebbe essere slittata solo di un paio di giorni

Quando andrà in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi? Considerando che lunedì 19 giugno è prevista la finale e la settimana successiva l’inizio di Temptation Island, la nona puntata dovrà essere trasmessa necessariamente nel corso di questa settimana.

Vi ricordo che in Honduras ci sono ancora nove naufraghi e molti di loro saranno eliminati proprio nel corso della semifinale.

Ascolti | L’Isola dei Famosi 17

1^ puntata: 2.919.000 telespettatori pari al 23,33% di share

2^ puntata: 2.983.000 telespettatori pari al 22,49% di share

3^ puntata: 2.383.000 telespettatori pari al 17% di share

4^ puntata: 2.640.000 telespettatori pari al 19,6% di share

5^ puntata: 2.504.000 telespettatori pari al 18,30% di share

6^ puntata: 2.530.000 telespettatori pari al 18,68% di share

7^ puntata: 2.446.000 telespettatori pari al 18,6% di share

8^ puntata: 2.390.000 telespettatori pari al 19,5% di share

Naufraghi in Honduras

Alessandra Drusian

Andrea Lo Cicero

Cristina Scuccia

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Pamela Camassa

Naufrago sull’Ultima Spiaggia

Nathaly Caldonazzo

Naufraghi tornati in Italia

Claudia Motta | 14 giorni in Honduras

Marco Predolin | 14 giorni in Honduras

Simone Antolini | 24 giorni in Honduras

Alessandro Cecchi Paone | 24 giorni in Honduras

Fiore Argento | 28 giorni in Honduras

Paolo Noise | 35 giorni in Honduras

Christopher Leoni | 35 giorni in Honduras

Corinne Clery | 42 giorni in Honduras

Fabio Ricci | 49 giorni in Honduras