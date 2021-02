In questi giorni la produzione de L’Isola dei Famosi sta piano piano svelando il cast della prossima edizione e Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo, ha così commentato via Twitter:

“Mi sono permesso ben 10 giorni fa di dire che il cast e L’Isola dei Famosi partono zoppicando tra rinunce, concorrenti mancanti e arruolati all’ultimo. Mi è stato detto ‘come puoi scrivere queste cose’. Infatti come posso prevedere il futuro? Sarà il pendolino magico”.

Convincere una ventina di vip a partire per l’Honduras a vivere per due mesi a riso e cocco non deve essere semplice, anzi, dato che ormai molti di loro spingono per partecipare al Grande Fratello Vip, reality decisamente più semplice nonché più comodo.

Asia Argento, che sarebbe dovuto essere il nome di punta di questa edizione, ha infatti rifiutato. Rimasta ferma ai blocchi di partenza anche Alessandra Canale, così come Jill Cooper e Garrison Rochelle, ma anche la calciatrice Carolina Morace, Eleonora Giorgi e Patrizia Rossetti.

Fuori anche Amedeo Goria e Giovanni Ciacci (che non avrebbero passato la visita medica), così come una lunga sfilza di peperini televisivi che non avrebbero convinto gli autori, da Floriana Secondi ad Alex Nuccetelli, passando per Marco Baldini, Andrea Ripa di Meana e Angela Nasti.

A partire, invece, saranno un bel po’ di nomi spariti da anni dalla tv. Da Francesca Lodo a Beppe Braida, passando per Brando Giorgi fino agli sconosciuti Drusilla Gucci ed il Visconte di Roma, Ferdinando.