L’Isola dei Famosi nel corso degli anni ha visto i desnudi, gli evoluti ed i non evoluti, gli eletti e gli eroi, i galeotti ed i pirati ed anche le polene… Questa edizione, invece, alla corte di Ilary Blasi sbarcheranno i parassiti ed i guardiani.

Due termini (anticipati da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo) che si dovrebbero riferire agli abitanti della celeberrima ultima spiaggia dato che, come fedelmente scritto “ogni eliminato dal gioco poi potrà ricoprire il ruolo di parassita o guardiano e avere una seconda chance“. Nell’isola dei parassiti non ci sarà niente di niente ed i naufraghi dovranno procacciarsi il cibo da soli.

“I ‘parassiti’ vivranno in un’altra Isola e avranno un guardiano che osserverà il loro quotidiano fatto di ‘nulla’, infatti dovranno procacciarsi cibo da soli. Senza razioni di riso, insomma: naufraghi puri. A sorvegliarli ci sarà ogni volta un ‘guardiano’ diverso”.

L’Isola dei Famosi, gli opinionisti passerebbero da 2 a 3

Un’altra grande novità è la presenza di ben tre opinionisti (e non più due, come ci avevano abituato le edizioni di Canale 5), anche se i loro nomi ancora non sono certi ad eccezione di Iva Zanicchi, che avrebbe già firmato il contratto.

“In studio accanto alla Blasi ci saranno tre opinionisti: Iva Zanicchi, poi trattative aperte per avere Elettra Lamborghini (ancora lontane domanda e offerta), infine il sogno Tommaso Zorzi che difficilmente si potrà realizzare, quasi nulle le possibilità”-

Fra i nomi circolati nel corso delle settimane vi ricordo quello di Francesca Barra e quello di Alessandra Mussolini, poi migrata su Rai Uno per partecipare alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato.

Che ne pensate di queste novità fra parassiti, guardini e terzetto di opinionisti? Io in questo momento: