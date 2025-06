L’Isola dei Famosi, ottava puntata: tensione e sorprese!

Oggi, mercoledì 18 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda l’ottava puntata de “L’Isola dei Famosi”, condotta da Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli collegato dall’Honduras.

Questa puntata si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena, essendo il momento della “resa dei conti”. Tre concorrenti, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza, sono stati messi al televoto, e il pubblico dovrà decidere chi eliminare definitivamente. Il naufrago escluso potrà scegliere se restare nell’Ultima Spiaggia, dove attualmente si trovano altri partecipanti come Paolo Vallesi e Dino Giarrusso.

Inoltre, ci sarà un nuovo televoto flash per testare i naufraghi che sono rimasti, rivelando un luogo segreto e dando vita a un faccia a faccia che potrebbe modificare gli equilibri del gioco.

Ad arricchire la serata, interverranno ospiti speciali: il giornalista Giuseppe Cruciani e il comico Scintilla.

L’appuntamento è fissato per le 21.30 su Canale 5.

Fonte: www.comingsoon.it