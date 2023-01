L’Isola dei Famosi, nuovo opinionista e papabili naufraghi: NuovoTv annuncia i primi nomi

Il settimanale di Riccardo Signoretti nell’ultimo numero ha dedicato ampio spazio alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi che debutterà ad aprile subito dopo la finale del GFVip. L’unica certezza è che sarà condotta per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi e che anche quest’anno, come nel 2022, parteciperanno a coppie i naufraghi.

Se Alex e Delia sono papabili così come Alessia e Dayane, vi smentisco invece qualsiasi coinvolgimento della coppia Prati e Bellavia. Jasmine, invece, ha confermato di essere stata contattata anche se non ha ancora preso una decisione in merito.

L’Isola dei Famosi, Jasmine Carrisi contattata per la nuova edizione: “Indecisa per un motivo” https://t.co/tQYdAvfsF8 #Isola

“Nei corridoi Mediaset – si legge su NuovoTv – si vocifera che Alvin questa volta non sbarcherà in Honduras. Pare che quest’anno avrà una postazione più comoda rispetto alla Palapa: la poltrona da opinionista del programma. Sarà lui, con buona probabilità, a sostituire Nicola Savino, ormai volto del canale Tv8. Così Ilary avrebbe il suo storico amico in studio a farle da spalla. Ma la conduttrice sogna in grande e come nuovo inviato ha in mente un nome ben preciso, Can Yaman.

Can è un grande atleta e potrebbe spiegare ai naufraghi le prove fisiche con dimostrazioni pratiche, mettendosi in gioco in prima persona senza alcuno sforzo, ma con grande sfoggio di muscoli. […] Realizzare questo desiderio, però, non è semplice e Ilary lo sa benissimo. Yaman ha tanti impegni lavorativi che mal si sposerebbero con la sua permanenza in Honduras. […] Ecco perché la Blasi e gli autori hanno già un piano B: Paolo Ciavarro”.