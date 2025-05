L’Isola dei Famosi: nuovi ingressi e ascolti in crisi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è segnata da imprevisti e cambi di cast, suscitando dibattito tra gli spettatori per ragioni che vanno al di là delle dinamiche tra i concorrenti. Sin dall’inizio, il programma ha affrontato significative modifiche, inclusa la rinuncia di Ibiza Altea, bloccata da un vincolo contrattuale con il reality Too Hot To Handle. Questo ha costretto la produzione a cercare rapidamente un’alternativa.

Ahlam El Brinis, modella di origine marocchina e già conosciuta per la sua partecipazione a Miss Italia 2015 e alla trasmissione Colorado, sarà la nuova concorrente, portando con sé una carriera televisiva e una personalità che ha affrontato critiche per la sua espressione di identità.

Inoltre, il cast verrà ampliato da altre figure, come l’illusionista Jey Lillo e i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, già noti al pubblico per la loro partecipazione a Avanti un Altro. Questi ingressi avverranno in sostituzione dei naufraghi ritirati Leonardo Brum e Angelo Famao, nel tentativo di ravvivare un’edizione che ha mostrato segnali di stanchezza.

Per quanto riguarda gli ascolti, le prime tre puntate hanno visto fluttuazioni significative: il debutto ha registrato 2.039.000 spettatori e un 18,9% di share, con un leggero incremento nella seconda puntata (2.049.000 spettatori, 17,5% di share) e una caduta nella terza (1.891.000 spettatori, 15,7% di share). Le aspettative per i prossimi episodi sono elevate, in attesa di vedere come l’arrivo dei nuovi concorrenti influenzerà l’andamento del programma.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it