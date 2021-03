L’Isola dei Famosi tornerà lunedì 15 marzo con la 15esima edizione e nel corso di questi anni sono sbarcati oltre un centinaio di concorrenti. Ricordarseli tutti è impossibile, quel che però sappiamo è che nessuno di loro era vegano.

Le persone che hanno scelto di essere vegane hanno abolito dal proprio menù tutto il cibo di originale animale ed i loro derivati (come il latte, le uova, i formaggi..) ed in un contesto come quello de L’Isola dei Famosi, questa scelta di vita potrebbe influenzare un po’ il percorso del naufrago ed anche la convivenza con gli altri.

Come la storia ci ha insegnato, infatti, i fiammiferi per accendere il fuoco e cuocere il riso non vengono dati immediatamente ai naufraghi (che dovranno conquistarseli con una prova ricompensa) e nel corso della prima settimana sono costretti a cibarsi esclusivamente con quello che trovano sull’isola, ovvero cocco e pesce crudo.

L’Isola dei Famosi, una vegana nel cast: cosa mangerà?

Considerando che Daniela Martani è da anni vegana convinta e non mangia pesce, significa che si ciberà solo di cocco.

A porsi questo problema sono stati anche un po’ di suoi follower su Instagram, ma lei si è dimostrata essere molto rilassata sull’argomento e, intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, ha dichiarato:

“Perché partecipo? Ho bisogno di ritrovare l’equilibrio con me stessa attraverso il contatto con la natura. Fra le mie abilità di certo pescare no, perché sono vegana, sarò una bravissima raccoglitrice di cocchi e frutta. La mia più grande paura è la convivenza. Sono selettiva e dovrò mettere alla prova la mia capacità di adattamento”.

Io sulla Martani ho già la mia opinione personale: durerà a L’Isola dei Famosi quanto Flavia Vento al Grande Fratello Vip.