L’Isola dei Famosi, Mediaset svela la data della prima puntata

La 18esima edizione de L’Isola dei Famosi partirà mercoledì 7 maggio, come annunciato da Mediaset tramite WhatsApp. L’evento si svolgerà in diretta dagli Studi Mediaset a Cologno Monzese, Milano. Il pubblico può partecipare scrivendo al numero WhatsApp o inviando un’email. Quindi, mancano due settimane al debutto del programma, che andrà in onda in contemporanea con The Couple, condotto da Ilary Blasi. Questo show proseguirà almeno fino alla quinta puntata, anche se inizialmente erano previste otto puntate. Ilary Blasi, insieme a Luca Tommassini e Francesca Barra, intratterrà il pubblico il lunedì, mentre Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli lo faranno il mercoledì.

In passato, quando due reality di Mediaset hanno trasmesso insieme (come Grande Fratello e La Talpa), uno di essi ha sofferto di ascolti bassi, portando a una chiusura anticipata. Non è chiaro come andrà con i due programmi in questione.

Il cast di L’Isola dei Famosi è composto da 12 concorrenti, formati da 7 donne e 5 uomini. Tuttavia, non sono esclusi nuovi ingressi. Tra i partecipanti già confermati ci sono volti noti come Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, e Camila Giorgi, tennista professionista. Gli altri concorrenti includono Angelo Famao (cantante neomelodico), Antonella Mosetti (showgirl), Chiara Balestrieri, Loredana Cannata, Mirko Frezza, Nunzio Scampitano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti e Teressa Pugliese. Si vocifera anche di possibili nuovi ingressi, tra cui Delia Duran e Burak Özçivit.