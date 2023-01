L’Isola dei Famosi: Marco Mazzoli e Paolo Noise nel cast

I provini de L’Isola dei Famosi continuano senza sosta e fra i vip contattati – e che avrebbero accettato – ci sono Marco Mazzoli e Paolo Noise, speaker radiofonici de Lo Zoo di 105.

I due hanno fatto palesemente intendere che parteciperanno al programma durante la puntata dello scorso 10 gennaio quando, in più riprese, hanno mandato per pochissimi secondi l’intro della sigla de L’Isola dei Famosi.

“Sono un paio di anni che ci stanno un po’ frantumando. […] Mi piacerebbe parlarne, ma non possiamo parlarne prima di aver concordato. Ma voi volete perdere l’occasione di vederci con trenta kg in meno e con la barba bianca a litigare per una prugna?”.

Ha dichiarato Paolo Noise lasciando davvero poco spazio all’immaginazione.

“Vorrei chiedere una cosa ai telespettatori, non è ufficiale, ma lo facciamo intendere. È il quarto anno che ce lo chiedono, ma questa volta stanno parecchio insistendo. […] Molti ascoltatori hanno più o meno intuito e io sono d’accordo con il 99% di quelli che dicono ‘non dovete fare sta roba’, ma Paolo Noise dopo lo Zoo cosa può fare nella vita? Io mi preoccupo di questo bimbo bello talentuoso. E’ un po’ come l’inviato di Striscia la Notizia: farà tutta la vita l’inviato di Striscia la Notizia. Quel programma ti dà un marchio e dopo non ti fanno fare nient’altro. Tu immagina dopo vent’anni di Zoo di 105. Nessuno ti farà fare nient’altro”.

L’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli nel cast: “Dono il cachet in beneficienza”

Marco Mazzoli ha poi annunciato che, al contrario di Paolo Noise che “spenderebbe tutto al ristorante”, donerebbe il cachet in beneficienza.

Io tutto quello che guadagnerei da questa cosa lo darei in beneficienza. Io sarei contrario, ma con Paolo sarebbe davvero un’esperienza. Ma avete presente il Cugino di Campagna? Io e Paolo saremmo in grado di farlo addirittura in volo. Abbiamo cinquant’anni, è l’ultima chiamata, è quella roba che non avresti mai fatto nella vita e ad un certo punto dici ‘ma che c***o me ne frega!’”.

Ilary Blasi quest’anno ha detto: voglio fare il botto.