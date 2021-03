L’Isola dei Famosi quest’anno potrebbe incoronare – per la prima volta nella storia del reality – il vincitore in Honduras e non più in studio a Milano, come le precedenti quattordici edizioni.

La motivazione sarebbe da attribuirsi alla pandemia mondiale attualmente in corso ed alle molteplici misure di contenimento a cui siamo sottoposti proprio per evitarne la diffusione.

A sollevare il caso è stato Marco Maddaloni durante una diretta Instagram con altri ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, ovvero Luca Vismara, Marina La Rosa ed Aaron Nielsen.

L’Isola dei Famosi, naufraghi in quarantena di ritorno dall’Honduras

Secondo quanto dichiarato dal vincitore uscente (che è stato fino a pochi giorni fa in Honduras ad aiutare Fariba e Ubaldo ad ambientarsi nell’isola dei parassiti), una volta tornati in Italia i naufraghi sarebbero costretti a restare due settimane in quarantena.

“Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Perché c’è l’isolamento. Gli eliminati arriveranno in studio due settimane dopo, sempre due settimane dopo”.

Teoria tutt’altro che improbabile. Lo stesso Ferdinando Guglielmotti, quindi, potrebbe andare in studio da Ilary Blasi fra due settimane.

La finale in Honduras sarebbe una grande novità per il reality show, che ha sempre eletto i vincitori in studio.