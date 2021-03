Durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, in Honduras è sbarcata anche Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione nonché volto di Ciao Darwin nella puntata Cime contro Rape.

L’arrivo di Mireya Stabile ha però fatto un po’ irritare due ex naufraghe del programma: Francesca Cipriani e Lisa Fusco.

E se la prima si è limitata a condividere su Twitter alcuni sfoghi scritti da utenti che sottolineavano la somiglianza caratteriale fra le due pupe, Lisa Fusco è stata più pesante ed ha accusato in maniera diretta Miryea di averle copiato l’immagine.

A finire sotto accusa i due codini con cui Miryea si è presentata sull’elicottero.

“Ci tengo tanto a chiarire un concetto

La personalità di un’artista e’ un insieme di talento, carattere, espressione, il problema non e’ un’acconciatura ma che i CODINI o le mie ZEPPE sono stati per anni fino ad oggi il simbolo rappresentativo della mia IMMAGINE che mi fa essere la Lisa Fusco!

Quei codini hanno accompagnato una carriera fatta di sacrifici e tanta gavetta, si chiama sudore!

Fino a farmi diventare la persona che sono oggi Lisa Fusco non vorrei andare ospite in un programma e ritrovarmi anche lei con i codini sarebbe imbarazzante ! Ora le darò lezioni di canto o di spaccate così sarà un clone completo! Spero di essere stata più chiara e sono certa che ora capirete il mio sfogo❤️”