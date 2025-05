L’Isola dei Famosi: Lacrime e Addii per Lorenzo Tano e la Sua Fidanzata

Lorenzo Tano parteciperà a L’Isola Dei Famosi 2025, con inizio il 7 maggio e condotta da Veronica Gentili. Figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, Lorenzo ha già raggiunto l’Honduras per un soggiorno di due mesi, sebbene non possa mancare la tristezza per la separazione dalla fidanzata, Lucrezia Lando. Sul suo profilo social, Lucrezia ha condiviso le sue emozioni riguardo al distacco. Nel video pubblicato su YouTube, descrive l’ultimo giorno di Lorenzo in Italia, evidenziando momenti di shopping, convivialità e preparativi per l’avventura.

Lucrezia appare visibilmente commossa, dichiarando di sentirsi felice ma anche spaventata dalla lunga separazione. In questo contesto, sottolinea che questa esperienza può solo rafforzare entrambi. Ha anche scritto un toccante messaggio su Instagram, augurando buona fortuna al suo “folle naufrago”, promettendo che lo aspetterà. La coppia si è conosciuta a Ballando Con Le Stelle 2023 e da allora ha costruito un legame forte, con progetti futuri di matrimonio e figli.

La preparazione emotiva di Lucrezia è palpabile: “Sto già piangendo e ho mille emozioni contrastanti”, ha affermato, dimostrando quanto questa avventura influenzerà la loro relazione. Nonostante la difficoltà del distacco, Lucrezia è determinata a supportare Lorenzo nel suo nuovo percorso, sperando che possa andare lontano nella competizione. Con il supporto reciproco, i due coniugano l’amore e l’esperienza unica che L’Isola Dei Famosi offre.