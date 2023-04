L’Isola dei Famosi: la mannaia di Pier Silvio fa saltare un altro nome

Manca esattamente una settimana al ritorno de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e i naufraghi sono già tutti in Honduras dove stanno facendo la quarantena pre-reality. Questa mattina il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni ha pubblicato in anteprima la prima foto del cast con tanto di lista ufficiale di 16 concorrenti. All’appello – come salta subito all’occhio – manca un nome che era stato confermato da diversi giornalisti. Chi?

Ci sarà il conduttore Marco Predolin (già visto a La Talpa ed al Grande Fratello Vip), ma anche Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini e il duo musicale dei Jalisse alla loro prima esperienza in un reality. Confermata anche la presenza dell’attrice Corinne Clery e di Nathaly Caldonazzo, vera esperta del settore: nel curriculum, oltre già un’esperienza a L’Isola dei Famosi, anche il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip.

Chiudono il cast delle donne la cantante Cristina Scuccia (ex Suor Cristina), la modella Claudia Motta, la brasiliana Helena Prestes, la showgirl Pamela Camassa e Fiore Argento, figlia del grande regista Dario Argento. In quello maschile, invece, chiudono la rosa dei naufraghi l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, l’attore delle fiction Ares Christopher Leoni e il duo di speaker radiofonici dello Zoo di 105, Marco Mazzoli e Paolo Noise.

L’Isola dei Famosi, il nome che è saltato all’ultimo

L’ultimo nome saltato? Proprio quello del modello e influencer Gian Maria Sainato, celebre per aver partecipato alla prima edizione di Riccanza e per aver un conto in sospeso con Tommaso Zorzi. L’influencer (apertamente gay) era l’unico rimasto in quota manzi ora ricoperta da…nessuno.



Quello di Gian Maria Sainato è solo l’ultimo nome che sarebbe stato depennato dalla lista direttamente da Pier Silvio Berlusconi – questo secondo la versione riportata da Dagospia – insieme a Gianmarco Onestini, l’avvocato Luca Di Carlo e le gemelle Enardu.