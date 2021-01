In queste settimane stanno uscendo un sacco di indiscrezioni in merito alla formazione del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma fra un Akash Kumar ed un Alex Nuccetelli sto ancora aspettando di scoprire chi sarà il nome di punta, ovvero quello più famoso che farà gridare ai telespettatori “ma hai saputo chi va all’Isola quest’anno?“.

Anche in questo articolo non ve lo rivelerò, dato che il portale TvBlog ha svelato che il nuovo nome in trattativa per L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi è quello di Francesca Lodo, ex letterina di Passaparola che pare (la certezza non posso averla, dato che la sua pagina su Wikipedia è stata oscurata), la sua ultima apparizione televisiva degna di nota risalga al 2007 per un programma su Sky.

Il suo debutto televisivo risale al 2002 quando ricoprì il ruolo della Letterina di Passaparola proprio al fianco di Ilary Blasi, che ora ritroverebbe nelle vesti di conduttrice.

Mentre negli anni successivi ha partecipato a La Fattoria (nel 2005), recitato in un film di Massimo Boldi (nel 2006), condotto la rubrica Sipario del Tg4 (sempre nel 2006) ed infine ha presentato il gioco Reality Game su Sky Vivo (nel 2007).

Sempre in quegli anni il suo nome è stato associato allo scandalo Vallettopoli e ad una presunta diffida nei confronti di Miss Simpatia che l’aveva citata in verso di una sua canzone (“Ti ho visto su Novella con Francesca Lodo. Ma ve la fate a giorni alterni tu, Nesli e i Club Dogo?”).

Il 2021 potrebbe segnare il suo gran ritorno in televisione.

FUN FACT: Francesca Lodo è cugina di primo grado di Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la Notizia che ha vinto l’ottava edizione de L’Isola dei Famosi, l’ultima condotta da Simona Ventura su Rai Due.