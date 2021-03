L’Isola dei Famosi ha un grossissimo handicap rispetto al Grande Fratello Vip, che è quello di far familiarizzare i naufraghi durante tutto il tragitto Italia-Honduras e durante il periodo di isolamento e addestramento… senza essere ripresi dalle telecamere.

In questa fase, infatti, i vip si annusano, scattano le prime amicizie e le prime alleanze ed anche, come in questo caso, i primi litigi.

Come riportato da DavideMaggio.it, in quel di Milano in occasione della partenza per l’Honduras, Daniela Martani e Vera Gemma avrebbero violentemente litigato a causa di una pelliccia che l’attrice aveva indosso. Sintetica, ma che la Martani credeva fosse vera.

“[…] Vera Gemma sarebbe stata rimproverata al loro primo incontro perché aveva una pelliccia” – si legge su DM – “Daniela, da anni animalista (ai limiti dell’intolleranza), proprio non poteva tacere. Del resto a Mediaset, pur di avere una dalla polemica facile, sembrano aver chiuso gli occhi sulle sue dichiarazioni sul CoronaVirus. Vera, che ha un caratterino niente male, l’ha messa a tacere dicendo che si trattava di una pelliccia sintetica. Ma pare sia stato solo un modo di zittirla nell’attesa di mettere la Martani nel suo libro nero! […] Non è dato sapere se tra Vera e Daniela sia scoppiata la pace. Ma ne dubitiamo”.

E se da una parte la Martani e la Gemma si son promesse guerra aperta, dall’altra la Isoardi ha già promesso amore per tutti.

“Angela Melillo può essere mia sorella maggiore, è simpatica e unica; Drusilla Gucci la trovo angelica e con una grande forza anteriore; il visconte Guglielmotti è quello che vorremmo essere tutti per raffinatezza; Akash Kumar ha un cuore immenso; Brando Giorgi è un uomo posato; Roberto Ciufoli è la mia passione, lo trovo equilibrato e quella è la caratteristica che mi piace in un uomo. Daniela Martani non la conosco, sarò curiosa di conoscerla. Non ho pregiudizi verso nessuno”.

– 4 giorni alla partenza.