Ilary Blasi al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: è questa l’indiscrezione che circola da mesi e che Riccardo Signoretti ha confermato anche nell’ultimo numero del settimanale Nuovo, in edicola domani.

Nel cast di Ilary Blasi, come si può leggere nel trafiletto in copertina, ci sarebbe Can Yaman. Anche il suo nome (nel ruolo dell’inviato) circola online da mesi, proprio come quello della Blasi nelle vesti della conduttrice. Che sia finalmente arrivata la firma da parte di entrambi?

A parlare è stato anche Giancarlo De Andreis di DiPiùTv, dove ha confermato il ritorno de L’Isola dei Famosi, seppur con mille punti interrogativi.

“La pandemia continua a colpire tutto il mondo e anche in Italia la situazione non è semplice. Per questo è impossibile riuscire a prevedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Bisognerà monitorare la situazione Covid per sapere se una produzione così imponente vedrà la luce il prossimo anno”.

Fra le indiscrezioni della prossima edizione de L’Isola dei Famosi c’è anche quella del cambio di location che passerebbe dall’Honduras alle isole Canarie.

L’unica certezza è che Mediaset si è garantita la quota reality fino a febbraio con il Grande Fratello Vip, mentre L’Isola dei Famosi – se il Covid ce lo permette – potrebbe tornare in primavera.

Isola dei Famosi 2021, il cast

Il cast della nuova edizione è ovviamente tutt’ora in alto mare (per restare in tema di Isola), ma in questi ultimi mesi oltre Sossio Aruta di Temptation Island e Nicole Rossi di Pechino Express, si sono candidati a partecipare anche cinque ex tronisti di Uomini e Donne, ovvero i sopracitati Luca Dorigo, Lucas Peracchi (su cui verte ancora una causa con la Fascino di Maria De Filippi); Lorenzo Riccardi (che in passato aveva sostenuto un provino anche per il GF Vip), Andrea Cerioli e Giovanna Abate.