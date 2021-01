L’Isola dei Famosi perde il pezzo più importante del cast, il nome di punta sui cui Dagospia aveva fantasticato svelando la cifra monster che le era stata offerta pur di partecipare (tra i 150 e i 200 mila euro): sto parlando di Asia Argento.

Solo una settimana fa Giuseppe Candela scriveva su Dagospia:

“Si lavora a pieno ritmo per realizzare il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda da marzo su Canale5 e, come anticipato da TvBlog, dovrebbe vedere tra i naufraghi Asia Argento. Dagospia può aggiungere che per lei si starebbe trattando un compenso molto importante: tra i 150 mila e i 200 mila euro. Arriverà la fumata bianca?”.