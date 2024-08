L’Isola dei Famosi: i tre consigli che sono stati dati a Pier Silvio per un’edizione di successo

Se da una parte c’è Simona Ventura che ha dichiarato che “saprebbe far rinascere L’Isola dei Famosi” ma che “non lo dice“, dall’altra Mattia Buonocore di DavideMaggio.it ha regalato tre consigli aggratis a Pier Silvio Berlusconi per far tornare il reality ai fasti di un tempo.



Tre consigli che sembrerebbero scontati ma che purtroppo non lo sono (e che mi sento di sposare a pieno). Ovvero: una lunga pausa, un grande cast, un cambio di autori/conduzione. A tal proposito Buonocore fa due nomi: Simona Ventura la cui presenza “non sarebbe così a colpo sicuro come in passato: è cambiata Simona Ventura, è cambiato il programma che si trascina stanco verso la diciannovesima edizione ed è cambiato il contesto storico”; e Paolo Bonolis “un rischio ma anche un tentativo di sparigliare le carte tracciando una linea netta di demarcazione col passato e con gli altri reality di Canale 5“.

I tre consigli per L’Isola dei Famosi (via DavideMaggio.it)