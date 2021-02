In tutto sarebbero 14, fra cui due parenti di due concorrenti attualmente in gioco al Grande Fratello Vip.

Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha redatto un lunghissimo articolo sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi ed oltre ad aver anticipato la presenza di “parassiti e guardiani” ha anche annunciato qualche naufrago, svelandone un paio in esclusiva. In tutto sarebbero 14, fra cui due parenti di due concorrenti attualmente in gioco al Grande Fratello Vip.

Oltre a confermare la presenza del pugile Clemente Russo, dell’ex calciatore Paul Gascoigne, dell’attore Brando Giorgi, del modello (ed ex ballerino di Ballando con le Stelle) Akash Kumar, del costumista Giovanni Ciacci, del giornalista Amedeo Goria (che ha anticipato la sua partecipazione fra le pagine di NuovoTv con queste parole: “Mi intriga l’esotismo di questa avventura, è un bel modo per staccare la spina“), della conduttrice Elisa Isoardi, della Miss Italia Carolina Stramare, della figlia d’arte Vera Gemma, della showgirl Angela Melillo e della comica Valentina Persia; Gabriele Parpiglia ha anche annunciato in anteprima tre nomi: quello di Fariba Tehrani (la mamma di Giulia Salemi), del cromatologo degli show di Chiambretti, Ubaldo Lanzo e di un Visconte, il cui nome sarebbe ancora segreto.

14 “vipponi” confermati e tanti altri in lizza, dato che fra i probabili (che potrebbero quindi entrare nel corso de gioco) ci sarebbero ancora Eleonora Giorgi, Gilles Rocca, Alex Nuccetelli, Antonella Fiordelisi e Francesca Lodo.

Al momento però la mia mente è ferma a questa scena: quando il cromatologo Ubaldo Lanzo urlerà contro Giovanni Ciacci che il suo pizzetto non è blu lamè, ma blu cobalto. Ed è guerra fra blu.

Isola dei Famosi 2021, il cast (secondo Giornalettismo)

Akash Kumar

Amedeo Goria

Angela Melillo

Brando Giorgi

Carolina Stramare

Clemente Russo

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Giovanni Ciacci

Paul Gascoigne

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma

Visconte (al momento senza nome)