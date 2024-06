L’Isola dei Famosi ha fatto flop? Per un ex naufrago la colpa sarebbe del pubblico

La 18esima edizione de L’Isola dei Famosi non è stata una delle migliori a causa di dinamiche azzoppate, un cast annacquato con personaggi sconosciuti (poi ve ne parlerò), prove interminabili e una diretta soporifera a causa di uno studio ingessato e palesemente terrorizzato dall’arrivo di qualche ipotetico imprevisto.

Per Pier Silvio Berlusconi, che è intervenuto durante una conferenza stampa, la colpa sarebbe stata totalmente del cast a suo dire sbagliato e con poche storie interessanti da raccontare (qualcuno lo avverta che non siamo a Verissimo) e che non avrebbe sofferto abbastanza la fame.

“L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. […] Il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa. […] Da L’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast”.

L’Isola dei Famosi ha fatto flop? Per Daniele Radini Tedeschi la colpa sarebbe del pubblico

Se l’editore ha dato la colpa al cast per il flop de L’Isola dei Famosi, un vip che proprio quest’anno ha vestito i panni del concorrente (mi riferisco al critico d’arte Daniele Radini Tedeschi), ha dato la colpa al…✨pubblico✨.

“Il flop? È colpa del pubblico, che non è più quello di ieri. La televisione oggi va male perché il pubblico è diventato più egocentrico e manca di umiltà rispetto a prima, senza contare che la scelta di mettere all’interno del programma delle persone lontane dal trash non ha premiato. La colpa, però, non è di chi ha fatto quella scelta, ma di chi non si è dimostrato preparato ad accoglierla”.

Il critico, fra le pagine di Vanity Fair, ha poi continuato: “Il pubblico non era pronto a un’Isola pulita perché per anni Canale 5 è stata la cornice di programmi di tutt’altro tipo“.