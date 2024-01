L’Isola dei Famosi ha contattato Rossella Erra: “È tutto vero!”

Rossella Erra, fra le pagine di TvBlog, ha confermato di essere stata contattata da L’Isola dei Famosi che le avrebbe chiesto di far parte del cast dei naufraghi.

L’opinionista del popolo di Rai1 si è sì detta lusingata (il suo nome l’ho inserito anche nel mio articolo “10 naufraghi che sarebbero perfetti per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi“), ma che deve valutare bene e magari parlarne anche con Milly Carlucci.

“Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione” – le parole di Rossella Erra – “Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi a L’Isola dei Famosi. Ora però è prematuro parlarne. Io sono una fan dei reality, li seguo e li commento da sempre. Questo mi influenza. Per me è un grande onore essere considerata nella rosa dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ma devo fare una riflessione profonda: sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (autore storico della conduttrice, ndr). Non posso prendere una decisione a cuor leggero. Di sicuro sono molto lusingata. A questa possibilità ci penserò dopo Sanremo, che commenterò il lunedì da Caterina Balivo su Rai1 e il martedì da Monica Setta su Rai2“.