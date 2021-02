Oltre Amedeo Goria, anche Giovanni Ciacci – che avrebbe dovuto partecipare regolarmente a L’Isola dei Famosi in qualità di naufrago – alla fine non è stato arruolato per non aver passato alcuni esami medici.

Quest’anno, infatti, al contrario delle scorse edizioni, gli esami medici per poter partecipare al reality show devono essere perfetti. Amedeo Goria, ad esempio, nonostante goda di ottima salute, non è potuto partire perché gli sono state trovate delle extra sistole al cuore.

Chi prenderà il loro posto? A candidarsi è stata Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, nonché prezzemolino televisivo.

La gieffina, riprendendo un mio articolo in cui auspicavo un suo coinvolgimento col reality di Ilary Blasi, ha infatti fatto uno screen e lo ha pubblicato su Instagram.

E’ stata proprio Floriana Secondi a Pomeriggio Cinque a dichiarare di aver sostenuto il provino per L’Isola dei Famosi, ma che alla fine non è stata presa.

“Sono stata esclusa da una cosa a cui tenevo tantissimo. Io da tre anni provavo a farla, e mi hanno consigliato di non fare polemica. Sono stata esclusa da una cosa di cui non so neanche se ne posso parlare. […] Sono stata esclusa da questa cosa. Sono molto arrabbiata. Ci ho investito tempo e denaro, da 3 anni. […] Perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di fare bene? Quello è il programma mio, ancora più di quello che ho fatto! Era perfetto per me dai ragazzi. Ho pianto tre giorni e tre notti e non ci dormo, ci tenevo tantissimo. Magari sbaglio, sono impulsiva, perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di poter fare? Quello è il programma mio”.

La domanda a questo punto sorge spontanea: dopo i NO ad Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, il nome di Floriana Secondi sarà preso in considerazione da parte degli autori?