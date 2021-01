Nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe esserci anche Ascanio Pacelli, noto ai più per aver partecipato nel 2004 alla quarta edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso (edizione vinta da Serena Garitta) dove ha trovato l’amore con Katia Pedrotti.

Ascanio e Katia, infatti, sono la dimostrazione che ci si può innamorare anche nella casa del Grande Fratello dato che dal 2004 i due sono inseparabili. Nel corso di questi 17 anni si sono sposati ed hanno avuto due figli: Tancredi (nato nel 2013) e Matilda (nata nel 2007).

Opinionista Rai e imprenditore di successo, Ascanio Pacelli potrebbe tornare in tv in un ruolo da protagonista grazie alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che in passato ha già ospitato con successo numerosi ex gieffini, da Raffaella Fico a Guendalina Tavassi, passando per Francesca Cipriani e Filippo Nardi fino a Jonathan Kashanian.

“Io da 10 anni sono general manager del campo da golf Terre dei Consoli e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf” – ha confessato Ascanio Pacelli fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni – “Le mie apparizioni in televisione sono finite con Il treno dei Desideri di Antonella Clerici, poi l’anno scorso ero a teatro con Ricette d’amore, ma il Covid ha fermato tutto”.

Vi piacerebbe Ascanio Pacelli nel cast con Katia Pedrotti che lo supporta in studio?

L’Isola dei Famosi, i rumor sul cast

Fra gossip, rumor e smentite, questi dovrebbero essere i nomi più accreditati al naufragio: Asia Argento, Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Patrizia Rossetti, Jill Cooper, Ascanio Pacelli, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.

Che ne pensate? C’è qualche nome interessante che vi piacerebbe vedere nel cast ufficiale?