In queste settimane, in attesa di valutare l’andamento del CoronaVirus e la possibilità di fare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, gli autori del reality hanno iniziato a sentire vari personaggi qua e là.

Un pour parler per capire se interessati o no all’avventura da naufrago. Oltre Andrea Cerioli e Nicola Vivarelli, nel nuovo cast potremmo trovare anche un ex volto piuttosto polemico di una delle ultime edizioni di Temptation Island: Pietro Delle Piane.

L’ex compagno di Antonella Elia, intervistato dal settimanale Nuovo, ha confessato:

“Se avessi l’opportunità di andare a l’Isola dei Famosi, potrei staccare la spina, lasciare l’Italia e la situazione sentimentale in cui mi trovo ora… Io e Antonella Elia? Stiamo soffrendo entrambi, vorrei che ci incontrassimo per guardarci negli occhi e decidere insieme il da farsi. Bisogna darci un’altra possibilità, abbiamo passato un anno molto complicato. E’ sempre stato un rapporto tormentato, anche se piacevole”.

Attore (con un curriculum piuttosto breve), poi volto fisso di Live Non è la d’Urso ed infine protagonista di Temptation Island: Pietro Delle Piane sarà uno dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi?