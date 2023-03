L’Isola dei Famosi, ex vippone di questa edizione si candida: “Parteciperei subito”

Charlie Gnocchi è stato nella casa del Grande Fratello Vip ben 91 giorni ed a quanto pare non ne avrebbe abbastanza dato che, come confessato a SuperGuidaTv, parteciperebbe anche a L’Isola dei Famosi.

“Ho scelto di partecipare al GFVip perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante. Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato molto da questa esperienza, ho un pubblico che mi conosce, credo che le esperienze servono tutte. Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore”.

E ancora:

“Mi ha colpito l’organizzazione, la grande macchia perfetta che c’è dietro questo tipo di programmi tv. Mi ha colpito come alcune persone sapevano già come si vive in un reality. Concorrenti che erano perfetti giocatori e poi c’erano i concorrenti sprovveduti che in realtà non conoscevano le regole del gioco, perchè comunque è un gioco molto umano, fatto di rapporti e anche di strategie. Io sono entrato con uno spirito libero, non conoscevo tutte le dinamiche delle strategie e anche la forza mediatica del Grande Fratello”.

E in merito proprio a L’Isola dei Famosi, Charlie Gnocchi ha aggiunto: “La farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola“.

Il cast de L’Isola dei Famosi è ormai chiuso, che possa però essere preso in considerazione in qualità di eventuale riserva?