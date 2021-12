L’Isola dei Famosi tornerà con una nuova edizione al termine del Grande Fratello Vip, nella prossima primavera. Nel corso delle scorse settimane gli autori hanno già iniziato a contattare l’ipotetico cast, dalla compagna di Aldo Montano all’ex showgirl Alessia Fabiani.

Fra papabili, candidati, scartati e corteggiati un nome viene addirittura dall’edizione in corso del GF Vip: Andrea Casalino. Il modello e attore, infatti, durante un’intervista rilasciata a TvCircle non ha disdegnato l’ipotesi di una sua possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi, parlando addirittura di “sollecito” già avvenuto.

Il bel modello è stato il secondo eliminato dal Grande Fratello Vip dopo Tommaso Eletti. Entrato nel corso della seconda puntata il quinto giorno, ha abbandonato la casa allo scoccare del diciannovesimo giorno. Un nuovo reality sarebbe per lui una rivincita personale a tutti gli effetti.



Restando in tema “vipponi del Grande Fratello Vip verso l’Honduras” da segnalare anche Maria Monsè. Lei, rimasta in gioco tre settimane, una volta uscita ha aperto le porte al reality di Ilary Blasi.

“Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei. Appena uscita dalla casa avrei potuto dire ‘ci metto una pietra sopra’, invece non è così lo rifarei. Però potrei fare anche L’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla”.