Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano formando e secondo gli ultimi rumor quest’anno i concorrenti giocheranno in coppia. Oltre Carmen Di Pietro e Ilona Staller con i rispettivi figli e la coppia delle gieffine formata da Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, per l’Honduras partirebbe di nuovo anche una storica vincitrice: Antonella Elia.

L’Isola dei Famosi, svelata la terza coppia in gara: due gieffine https://t.co/NYEm22qSBw — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 22, 2022

Antonella Elia ha partecipato due volte a L’Isola dei Famosi. La prima nel 2004 durante la seconda edizione (celebre lì è stata la rissa con Aida Yespica), la seconda nel 2009 durante l’edizione All Star, dove ne è uscita vincitrice.

L’Isola dei Famosi, ex vincitrice si ricandida: “La rifarei, bella avventura”

Intervistata da SuperGuidaTv, Antonella Elia ha risposto alla domanda “Fra Isola e GF Vip, cosa rifaresti?“. “L’Isola dei Famosi. Ho partecipato già a due edizioni. Porto quel reality nel cuore perché oltre ai rapporti umani è una bella avventura emozionale nella natura“. Qualora la trattativa dovesse partire e la showgirl dovesse accettare ritroverebbe Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che durante la sua edizione ricoprirono il ruolo di conduttore ed inviata.

Antonella Elia, però, è in ballo anche per un altro programma che dovrebbe partire proprio in concomitanza con L’Isola dei Famosi, ovvero La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso. A tal proposito ha dichiarato: “Sì mi è stato proposto però è ancora tutto top secret. La trattativa è in corso“.

Una cosa è certa, Antonellina la rivedremo in tv molto presto…