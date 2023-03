L’Isola dei Famosi, escluso dal cast fa chiarezza

Sarebbe potuto essere uno dei nuovi naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma alla fine Lorenzo Amoruso non ci sarà. E la decisione finale non è stata certo sua, anzi.

“Come sto? Periodo non semplice della mia vita ma la quiete arriva sempre dopo la tempesta, almeno spero”, ha esordito l’ex calciatore su Instagram rispondendo alla domanda di un follower. A chi invece gli ha chiesto se fosse vero che si è lasciato da Manila Nazzaro per partecipare a L’Isola dei Famosi, ha replicato:

“Purtroppo certa gente apre la bocca solo per dare aria. Io non faccio parte del cast dell’Isola dei Famosi. Gli autori hanno fatto altre scelte ma non nego che ho fatto i provini con loro, sia nel periodo pre Covid che lo scorso dicembre. Evidentemente non sono idoneo per ciò che loro desiderano”.

E pensare che Manila Nazzaro, prima di chiudere con Lorenzo Amoruso, aveva parlato benissimo di lui: “Lorenzo sarebbe il concorrente ideale per L’Isola dei Famosi. Con il suo temperamento ne combinerebbe molte di più di quante ne ho combinate io al Grande Fratello Vip“.

L’Isola dei Famosi, Lorenzo Amoruso fuori dal cast

Insieme ad Alessandro Cecchi Paone naufragherà anche il suo fidanzato, Simone Antolini e il modello apertamente gay, Gian Maria Sainato, già visto in Riccanza di MTV.

Il cast degli uomini è poi arricchito dall’attore di fiction Ares, Christopher Leoni e dal conduttore Marco Predolin. Ci sarà poi la coppia di speaker radiofonici dello Zoo di 105, Marco Mazzoli e Paolo Noise e il fratello di Luca Onestini, Gianmarco Onestini, che ha partecipato con successo alla versione spagnola Supervivientes un anno fa.

Fra le sette naufraghe che parteciperanno molte sono vergini di reality. Al suo debutto c’è la modella Claudia Motta, così come Fiore Argento, figlia di Dario e sorella di Asia Argento. Per la prima volta in un reality anche Elga Enardu che parteciperà con sua sorella gemella Serena, vista al Grande Fratello Vip. Chiudono il cast Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa (showgirl e compagna di Filippo Bisciglia), la modella brasiliana Helena Prestes e Cristina Scuccia, celebre a tutti per essere stata Suor Cristina.