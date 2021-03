Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere il nome di punta delle nuove opinioniste de L’Isola dei Famosi, ma purtroppo questa mattina – durante un normale tampone di routine – è stata trovata positiva al CoronaVirus ed è scattato l’isolamento domiciliare.

Yo no pierdo mi tiempo con nadie

menos con mujere’ que no son de na’ 🤫😘❤️😜 pic.twitter.com/PjbC0pjslz — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 5, 2021

Per questo motivo non potrà essere presente in studio durante la prima puntata del reality (fissato per lunedì 15 marzo) e probabilmente neanche per le successive due. La produzione ha fatto così scattare il piano B che prevede un sostituto (temporaneo) per la Lamborghini.

Secondo quanto riportato da TvBlog, il nome avanzato dagli autori de L’Isola dei Famosi sarebbe quello di Tommaso Zorzi.

“Si starebbe però valutando proprio in queste ultime ore la possibilità di affiancare un opinionista, o una opinionista come sostituto o sostituta di Elettra Lamborghini ad Iva Zanicchi” – si legge su TvBlog – “Fra i nomi sul tavolo della produzione in pole position c’è quello di Tommaso Zorzi, il recente vincitore del Grande Fratello Vip 5, che potrebbe quindi prendere parte ad un reality show stavolta nel ruolo di opinionista, dopo aver vestito, con grande successo, i panni di concorrente”.

Il nome del sostituto tuttavia potrebbe non essere a rigor di logica quello di Tommaso Zorzi, dato che è attualmente in edicola una sua intervista in cui spiega – nero su bianco – come mai ha rifiutato di fare l’opinionista proprio de L’Isola dei Famosi.

“Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”.

Riusciranno gli autori a convincere Tommaso a sedere sulla poltrona accanto ad Iva Zanicchi?