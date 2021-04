L’Isola dei Famosi giovedì 8 aprile per la prima volta non andrà in onda e tornerà al doppio appuntamento settimanale (il lunedì ed il giovedì) dalla prossima settimana.

Uno stop non dovuto agli ascolti o alla concorrenza, bensì al debutto della nuova edizione di Supervivientes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi) che giovedì tornerà su Telecinco.

Supervivientes e L’Isola dei Famosi, infatti, entrambi in onda sulle reti Mediaset spagnole ed italiane, quest’anno condivideranno alcuni spazi in Honduras, fra cui la Palapa.

L’Isola dei Famosi, si ferma una puntata per far spazio al debutto di Supervivientes

Considerando il via-vai della prima puntata (fra elicotteri, sbarchi, barche e prove), il cast spagnolo giovedì occuperà molto spazio, per questo motivo la produzione italiana ha accettato di fare un passo indietro e fermarsi per una puntata.

“Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes” – ha esordito Ilary Blasi – “Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5”.

Nel corso delle varie edizioni di Supervivientes (quest’anno giunto alla ventesima!), oltre Valeria Marini e Gianmarco Onestini, hanno partecipato numerose celebrità note nel nostro paese: da Carmen Russo e Aida Yespica ad Elisa De Panicis, passando per Ivan Gonzalez fino a Paola Caruso, senza dimenticarci di Fabio Colloricchio, Ivana Icardi, Valerio Pino, Aida Nizar ed il modello Mario D’Amico.