Quando inizia L’Isola dei Famosi?

“Con Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi, prossimamente su Canale 5“: recita così lo spot pubblicitario in onda in questi giorni sulle reti Mediaset, ma come rivelato da TvBlog la data di partenza è già stata fissata.

Il ‘prossimamente‘ degli spot è in realtà lunedì 15 marzo e la seconda puntata è già stata fissata per il giovedì della stessa settimana, il 18 marzo.

Come il Grande Fratello Vip, anche L’Isola dei Famosi quest’anno opterà per un doppio appuntamento settimanale (ogni lunedì e giovedì) per un totale di 10 settimane e 20 puntate. In questo caso non sarebbe previsto nessun allungamento, un po’ perché la vita del naufrago è decisamente più difficile di quella di un vippone nella Casa, un po’ perché la Blasi ha già fissato l’ombrellone e la cabina a Sabaudia a giugno.

Ilary Blasi in studio, Massimiliano Rosolino in Honduras, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi opinioniste: è questa la nuova squadra.

Nel cast, fra i naufraghi al momento confermati dalla produzione, troviamo lo youtuber Awed, l’attrice Vera Gemma, la pronipote dello stilista Gucci, Drusilla Gucci, l’attore Brando Giorgi, la conduttrice Elisa Isoardi, il modello Akash Kumar, l’ex Miss Italia Carolina Stramare ed il visconte Ferdinando Guglielmotti.

Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi🏝 🔥 @simone_paciello pic.twitter.com/WcVWsXXnc2 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 22, 2021

Tre nuovi biglietti per l’Honduras sono pronti: Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi saranno i nuovi naufraghi dell’#Isola! 🌴 pic.twitter.com/oBN0dsKVLb — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 24, 2021

È pronta a fare un tuffo nelle acque cristalline dell’Honduras: Elisa Isoardi è una nuova naufraga dell’#Isola! 🏝 pic.twitter.com/V3ORT3Zk0j — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 25, 2021