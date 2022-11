L’Isola Dei Famosi: ecco la data del debutto della nuova edizione

Senza alcuna ombra di dubbio L’Isola Dei Famosi è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il programma condotto da Ilary Blasi dovrebbe tornare in onda in primavera, ma precisamente quando? Scopriamolo insieme!

I telespettatori de L’Isola Dei Famosi si chiedono quando avverrà il debutto della nuova edizione del programma. A soddisfare i più curiosi ci ha pensato Giuseppe Candela su “Dagospia” nella sua rubrica “A Lume Di Candela”.

Stando a quanto sostiene l’esperto di tv e politica, la data di debutto del reality show sarà la prima settimana di aprile. Inoltre, ci sarà il solito raddoppio settimanale. Queste sono state le sue parole:

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’allungamento del Grande Fratello Vip (covid permettendo, verrebbe da dire) e l’arrivo in primavera della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Non ha però fornito indicazioni precise, si starebbe lavorando a una finale del reality condotto da Alfonso Signorini a fine marzo, quindi con ulteriore avanzamento in palinsesto. A seguire dalla prima settimana di aprile il debutto del programma guidato da Ilary Blasi con il solito raddoppio settimanale.



L’Isola Dei Famosi: il cast e la conduzione

Per quanto riguarda il cast, ci ha pensato il settimanale “Oggi” a far emergere ulteriori dettagli. Gli autori del programma hanno già avviato i provini per selezionare i futuri naufraghi:

In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione.

Invece al timone della conduzione ci sarà sempre Ilary Blasi. Per la celebre conduttrice questa sarà la sua terza edizione consecutiva dopo quella del 2021 e quella del 2022 che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis.