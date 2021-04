L’Isola dei Famosi e Supervivientes quest’anno si sono contesi un naufrago famoso ma alla fine “per un impegno di famiglia” è stato costretto a rifiutare senza neanche andare dal miglior offerente. Sto parlando di Antonio Zequila. Ebbene sì.

A svelarlo è stato l’attore ad Alessio Poeta fra le pagine del settimanale Chi, rivelando di esser stato corteggiato da entrambe le produzioni.

“Se sto vedendo Valeria Marini a Supervivientes? Avrei dovuto prendervi parte anche io, ho ricevuto due proposte: sia per quella spagnola sia per la versione italiana condotta dalla Blasi, ma per un impegno di famiglia ho dovuto rinunciare. C’est la vie“.