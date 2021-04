Questa sera tornerà tornerà L’Isola dei Famosi con una nuova puntata ed al televoto sono finiti Awed e Miryea Stabile: chi sarà eliminato e raggiungerà così Ubaldo, Fariba, Brando e Vera a Parasite Island?

Awed e Miryea sono i due nominati della sesta puntata🔥 chi vuoi eliminare? #Isola 🏝 pic.twitter.com/2U9VEdq9Y7 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 30, 2021

La curiosità è sicuramente tanta, ma non abbastanza da oscurare il vero gossip della serata, ovvero la notte infuocata fra due naufraghi che – per eludere le telecamere e consumare la loro passione – si sarebbero infrattati nel bosco dietro la spiaggia. Un luogo sicuramente poco comodo (pieno di serpenti, roghi e sassi) ma pur sempre lontano da occhi indiscreti.

Gli altri naufraghi non hanno visto il fattaccio (anche se Elisa Isoardi si è appostata per ascoltare i rumori indiscreti), ma hanno sparlato fra loro, dato che lui avrebbe in Italia una compagna che lo aspetta. Sono infatti volate parole come “..e intanto la fidanzata cornuta sta a casa” e “ma lei lo sa che lui sta mettendo le corna alla fidanzata o crede che sia single?“.

L’Isola dei Famosi, il bosco-gate commentato in diretta

L’Isola dei Famosi: domani sbarcheranno due nuove naufraghe https://t.co/lxRDyhXR7h #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 31, 2021

Ilary Blasi questa sera, col supporto di Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ovviamente non affronterà l’argomento, perché mi dispiace se siete arrivati a leggere fin qua cercando fra le varie parole i nomi dei due naufraghi vogliosi, ma la notizia non esiste (e per dirla in stile Donald Trump “è una fake news”), perché oggi è il primo aprile e questo è uno scherzo scritto per farvi abboccare.

Scusatemi!