Fra poco più di un mese L’Isola dei Famosi tornerà in onda su Canale 5 (ben due volte a settimana!) e quest’anno, per la prima volta nella storia del reality show, la conduttrice non avrà in Honduras un inviato, bensì un’inviata: Elenoire Casalegno.

La Casalegno, che ha alle spalle una partecipazione al Grande Fratello Vip, troverà in Honduras Giovanni Ciacci (con cui ha condotto Vite da Copertina) ed anche Alex Nuccetelli, padre di Asia, sua ex coinquilina nella casa di Cinecittà.

A svelare il nome dell’inviata è stato il portale TvBlog che ha anche aggiunto due novelli ed ipotetici naufraghi: Amedeo Goria (giornalista, ex di Maria Teresa Ruta) e l’ex calciatore inglese Paul Gascoigne, che ha da un bel po’ di decenni appeso le scarpette al chiodo.

Amo Ilary Blasi ed impazzisco per Elenoire Casalegno, ma il cast dei nuovi naufraghi a me sembra sulla carta piuttosto debole. O forse sbaglio?

L’Isola dei Famosi, gli ipotetici naufraghi

Akash Kumar

Alex Nuccetelli

Amedeo Goria

Brando Giorgi

Clemente Russo

Giovanni Ciacci

Paul Gascoigne

Alessandra Canale

Eleonora Giorgi

Francesca Lodo

Valentina Persia

Vera Gemma

L’Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno torna in tv dopo l’esperienza a Tv8