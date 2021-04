L’Isola dei Famosi, giunta ormai al giro di boa di questa quindicesima edizione, è stata confermata su Mediaset per altre due stagioni (presumibilmente nella primavera del 2022 ed in quella del 2023, pause permettendo), parola di TvBlog.

Con l’aggiunta di altri due anni il reality di sopravvivenza arriverebbe alla sua diciassettesima edizione, di cui nove trasmesse su Rai Due ed otto su Canale 5. Alla guida potrebbe essere confermata Ilary Blasi.

Intervistata dal settimanale Chi in occasione del suo quarantesimo compleanno, Ilary Blasi ha così commentato:

“Lavorare sì, mi mancava, anche se io sono una selettiva e, volendo, sono una pure un po’ pigra: non devo per forza essere in video, non ho quell’ansia lì, faccio le cose che mi divertono e che mi danno soddisfazione. In ogni caso, anche se potrei stare a casa, questa è una gratificazione personale ed è un modo per dire alle mie figlie – vabbè, Isabel è piccolina, ma per Chanel invece è il momento giusto – che l’indipendenza è libertà. La libertà di fare le proprie scelte. E una donna deve avere questa opportunità, se può”.