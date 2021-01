L’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi (la quindicesima, la sesta su Canale 5, la prima con Ilary Blasi) avrebbe già 7 naufraghi ufficiali.

L’ultimo nome uscito online e confermato dal portale TvBlog è quello di Jill Cooper, regina del fitness e delle televendite, in passato già vista a Pechino Express in coppia con Antonella Elia.

Americana di nascita ed italiana d’adozione, Jill Cooper sarebbe la quinta statunitense a partecipare alla nostra L’Isola dei Famosi dopo Kristen Grove del duo di deejay Kris e Kris, Clarissa Burt, l’attore di Beautiful Daniel McVicar e Demetra Hampton.

Jill Cooper si aggiungerebbe così ai già confermati naufraghi dell’edizione 2021 da TvBlog: Asia Argento, Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Patrizia Rossetti e Brando Giorgi; ed a quello anticipato dal settimanale Vero, Alessandra Canale.

“Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto e quest’anno potrebbe essere il momento giusto. Finora non me la sono sentita, temendo di essere troppo timida ed emotiva, ma ora sto facendo le mie valutazioni, mio figlio mi ha consigliato di accettare”.