A L’Isola dei Famosi ci sarebbero dei malumori fra i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, e la causa sarebbe proprio da attribuirsi ai differenti cachet ed ai vari interventi che Ilary Blasi concede ai tre.

A raccontare questo succoso gossip (tutto da verificare!) è stato Santo Pirrotta ad Ogni Mattina, come ripreso da Novella 2000.

E ancora:

“E poi pare che molto latente, ci sia un problema di cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto. Ricordiamo che all’inizio dovevano essere loro due, poi in corsa si è aggiunto Tommaso, che è entrato così in punta di piedi. Lui inizialmente aveva rifiutato e tutto è cambiato quando Elettra ha avuto il Covid”.