Chi sarà il primo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi? Al televoto sono finiti due della squadra dei Rafinados, ovvero il Visconte Ferdinando Filippo Orso Forte Braccio Guglielmotti Balsamo Specchio di Normandia e la pronipote dello stilista Gucci, Drusilla Gucci.

La prima puntata è stata carica e ricca di emozioni… ma è giunto il momento dei primi due nominati: Drusilla vs Ferdinando! 🔥🔥🔥 #Isola 🏝 pic.twitter.com/Sqkm80dIHL

Il primo è stato votato dal gruppo dei Burinos, mentre la seconda dalla propria squadra. Chi uscirà? I sondaggi ne sono certi: ad avere la peggio sarà il Visconte.

Il televoto è eliminatorio, ma l’eliminato non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere l’ultima spiaggia.

Awed

Daniela Martani

Francesca Lodo

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Vera Gemma

Akash Kumar

Angela Melillo

Drusilla Gucci

Ferdinando Guglielmotti

Elisa Isoardi

Roberto Ciufoli

Fariba Tehrani

Ubaldo Lanzo

Andrea Cerioli

Beppe Braida

Brando Giorgi

Miryea Stabile

Valentina Persia

Quanto siamo carichi per la seconda puntata di domani? 🔥😎 Vi aspettiamo in onda su Canale 5 o in diretta su @MediasetPlay! #isola pic.twitter.com/vyNSyQIdXD

— L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 17, 2021