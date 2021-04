Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar e Daniela Martani? Al televoto sono finiti Drusilla Gucci (nominata dal gruppo) e Andrea Cerioli (nominato dal leader Roberto Ciufoli, non senza polemiche).

“Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L’hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche architettata. Dato che è uscita l’Isoardi con me, allora mandiamo Andrea Cerioli contro la Drusilla. Sono quelle nomination ‘sei forte, ti nomino’. Avrei preferito se mi avessi detto ‘Non mi piaci, quindi nomino te. Secondo me è così, è palese. Perché non faccio nulla di più o di meno di quello che fanno tutti gli altri. Roberto questa è la verità”.