Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti Awed (nominato dal gruppo) e Miryea Stabile (nominata dalla leader Angela Melillo).

Awed e Miryea sono i due nominati della sesta puntata🔥 chi vuoi eliminare? #Isola 🏝 pic.twitter.com/2U9VEdq9Y7 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 30, 2021

Vi ricordo che nel corso delle puntate hanno perso al televoto anche Brando Giorgi e Vera Gemma, ma entrambi hanno accettato di restare a vivere su Parasite Island all’insaputa di tutti gli altri naufraghi.

I sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio sarebbe Awed.

Il televoto è in negativo (chi vuoi eliminare?) e l’eliminato non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere l’ultima spiaggia, ovvero Parasite Island dove vivono attualmente Fariba, Ubaldo, Brando Giorgi e Vera Gemma.

L’Isola dei Famosi, il cast

Awed

Andrea Cerioli

Angela Melillo

Beppe Braida

Daniela Martani

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Francesca Lodo

Gilles Rocca

Miryea Stabile

Paul Gascoigne

Roberto Ciufoli

Valentina Persia

Naufraghi su Parasite Island

Fariba Tehrani

Ubaldo Lanzo

Brando Giorgi

Vera Gemma

Naufraghi tornati in Italia

Ferdinando Guglielmotti

Akash Kumar