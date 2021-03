Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti tre della squadra dei Burinos, ovvero Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma.

I nominati di questa puntata sono tre: Vera, Gilles e Awed🔥🔥🔥 Chi volete salvare? #Isola pic.twitter.com/E56B8klK0q — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 26, 2021

I tre sono finiti al televoto con la somma dei voti dei Burinos e dei Rafinados. Chi uscirà? I sondaggi questa settimana sono molto confusionari.

Il televoto è in positivo (chi vuoi salvare?) e l’eliminato non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere l’ultima spiaggia, ovvero Parasite Island dove vivono attualmente Fariba, Ubaldo e Brando Giorgi.

Come rivelato dalle anticipazioni ufficiali, chi perderà il televoto dovrà farne un altro lampo con Brando Giorgi e solo uno di loro resterà in gioco, mentre l’altro sarà costretto a rientrare in Italia.

L’Isola dei Famosi, il cast

Buriños

Awed

Andrea Cerioli

Beppe Braida

Daniela Martani

Francesca Lodo

Gilles Rocca

Paul Gascoigne

Valentina Persia

Vera Gemma

Rafinados

Angela Melillo

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Miryea Stabile

Roberto Ciufoli

Parasite Island

Fariba Tehrani

Ubaldo Lanzo

Brando Giorgi

Eliminati

Ferdinando Guglielmotti

Akash Kumar