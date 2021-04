Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi?

Al televoto sono finite Fariba Tehrani e Vera Gemma.

Chi vuoi eliminare tra Fariba e Vera? Chi perderà questo televoto tornerà direttamente in Italia. 🔥 #Isola pic.twitter.com/WUB77fIaWw — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2021

Il televoto è al negativo (chi vuoi eliminare?) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Vera Gemma, per perderebbe così l’ennesima volta.

L’eliminata tornerà direttamente in Italia senza avere la possibilità di passare da Playa Imboscada, dato che sia Vera che Fariba hanno avuto la possibilità in passato di restare in gara su Playa Esperanza / Parasite Island.

L’Isola dei Famosi, il cast

Awed

Andrea Cerioli

Angela Melillo

Emanuela Tittocchia

Fariba Tehrani

Francesca Lodo

Gilles Rocca

Isolde Kostner

Manuela Ferrera

Matteo Diamante

Miryea Stabile

Roberto Ciufoli

Rosaria Cannavò

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma

Playa Imboscada

Beatrice Marchetti

Naufraghi tornati in Italia

Ferdinando Guglielmotti

Akash Kumar

Daniela Martani

Beppe Braida

Drusilla Gucci

Brando Giorgi

Elisa Isoardi

Paul Gascoigne