L’Isola dei Famosi potrebbe arruolare nel cast della nuova edizione Giulio Berruti, attore nonché compagno di Maria Elena Boschi, ex ministra e attuale capogruppo di Viva Italia alla Camera.

Per l’attore, secondo quanto scritto dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, “sarebbe arrivato il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge dell’Honduras, storica location del reality di Canale 5”.

Nel 2014 ha partecipato a Ballando con le Stelle, nel 2018 a Dance Dance Dance e lo scorso anno era stato provinato ed arruolato per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma alla fine – a causa di impregni pregressi – il contratto è stato stralciato.

“Giulio Berruti è un concorrente mancato” – ha dichiarato Alfonso Signorini – “Avevo parlato a lungo con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale americana che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprendere a gennaio. All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania”.