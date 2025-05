L’Isola dei Famosi: ascolti in calo, arrivano nuovi concorrenti

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi sta affrontando seri problemi, con ascolti in calo e un aumento dei ritiri tra i concorrenti. Dopo sole tre puntate, due naufraghi hanno già abbandonato il programma, causando preoccupazione sulla direzione del reality. Le dinamiche tra i partecipanti non sembrano entusiasmanti e la narrazione risulta confusa.

I dati auditel confermano questa crisi. La prima puntata ha attirato poco più di due milioni di spettatori, registrando uno share del 18,9%. Nella seconda serata si è notato un incremento in termini di spettatori, ma una perdita percentuale; la terza puntata ha visto un netto calo con soli 1.891.000 telespettatori e uno share sceso al 15,7%. La prossima rilevazione, prevista per giovedì, sarà fondamentale per valutare la situazione.

Per risollevare il programma, la produzione ha deciso di introdurre tre nuovi concorrenti, due dei quali sono gemelli. Gabriele Parpiglia ha anticipato questa novità, evidenziando la necessità di una scossa positiva. I nuovi arrivati sono destinati a sostituire Angelo Famao e Leonardo Brum; si tratta di Jey Lillo, illusionista noto per Tu Si Que Vales e Ciao Darwin, e dei gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, già noti per Avanti un Altro e Pechino Express.

L’ingresso ufficiale dei nuovi concorrenti è previsto per mercoledì, anche se sono stati avvistati in occasioni diverse. La loro apparizione attesa è destinata a mantenere alta l’attenzione sul programma.

