L’Isola dei Famosi: Anticipazioni dell’Ottava Puntata

Oggi, lunedì 16 giugno, andrà in onda l’ottava diretta stagionale di L’Isola dei Famosi su Canale 5, condotta da Veronica Gentili. Dopo l’eliminazione di Chiara Balestrieri, i 12 naufraghi rimasti si preparano a nuove tensioni in Honduras, in vista della finalissima prevista per il prossimo 2 luglio.

Questa edizione del reality show prevede, per la prima volta, nomination palesi: decisione che ha scatenato discussioni tra i partecipanti. Nella scorsa puntata, Mirko ha cercato di convincere Mario a votare per Patrizia, la quale ha espresso preoccupazioni su alcuni rapporti interni, dopo essere stata nominata da più concorrenti, tra cui Mirko stesso.

In questa serata, tre naufraghi sono in nomination: Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Il televoto stabilirà chi sarà eliminato. Secondo i sondaggi, Patrizia risulta la favorita con il 47% delle preferenze, seguita da Teresanna al 34% e Mirko al 19%.

La puntata andrà in onda alle 21:30 su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, ci saranno appuntamenti giornalieri su Canale 5 e su Mediaset Extra.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it