Mancano due mesi alla fine de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi (la finale è prevista per lunedì 7 giugno) ed in Honduras secondo quanto scritto dal direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, sarebbero pronti a sbarcare altri cinque concorrenti nuovi di zecca.

Oltre l’attrice (prestata ai salotti tv) Emanuela Tittocchia e l’ex meteorina di Emilio Fede, Manuela Ferrera, in lizza per partire per l’Honduras ci sarebbe anche Rosaria Cannavò (Google mi suggerisce che anche lei è stata una meteorina, ma di SkyTg24) e due baldi giovani di cui conosciamo solo le iniziali dei loro cognomi: “D” e “V“.

“Mi dicono che Rosaria Cannavò sarà una prossima concorrente dell’Isola dei Famosi” – ha scritto Riccardo Signoretti su Instagram – “Poi mi parlano di due ragazzi, cognomi D e V, che non nomino perché non li ho mai sentiti nominare”.

“D” dovrebbe essere Matteo Diamante, come anticipato da Deianira Marzano, un nome già noto agli amanti del trash perché è stato un protagonista di Ex On The Beach Italia ed ha fatto il pupo a La Pupa e il Secchione e Viceversa (dove ha conosciuto anche Miryea Stabile, già nel cast de L’Isola dei Famosi); mentre “V” potrebbe essere davvero chiunque.

MATTEO DIAMANTE NUOVO CONCORRENTE DELL’ISOLA STO URLANDO LA PUPA E IL SECCHIONE SLAYS #isola pic.twitter.com/PJGBGJjalt — I RAMI SECCHI VANNO TAGLIATI 🏝🔥 (@vincycernic95) April 7, 2021

Questi cinque non sono però gli unici naufraghi ad entrare “in corsa”, dato che al giorno 11 ha fatto il suo ingresso Andrea Cerioli, mentre al giorno 22 si sono lanciate dall’elicottero Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Le belle ci sono, i belli ci sono, manca il trash: in mezzo a questa nuova lista di nomi perché non leggo Francesco Nozzolino, Follettina Creation o Rebecca De Pasquale?

L’Isola dei Famosi, le nuove naufraghe