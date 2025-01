L’Isola dei Famosi 2025: una campionessa mondiale nel cast

L’Isola dei Famosi tornerà nella primavera del 2025 e i casting per il nuovo cast sono già aperti. Tra i nomi contattati figura quello della tennista ex campionessa mondiale Camila Giorgi. Gabriele Parpiglia, nel suo programma radiofonico 100×100 Parpiglia, ha confermato che ci sono trattative in corso. Secondo lui, l’Isola sta puntando su una figura di spicco dello sport italiano, evidenziando il fatto che Giorgi ha avuto un piazzamento come 36esima al mondo.

Camila Giorgi, originaria di Macerata, si è trasferita in Argentina dopo aver concluso la sua carriera sportiva, legandosi a un noto politico. Il suo nome è il quinto a emergere tra le probabili partecipazioni, insieme a quelli del calciatore Loris Karius, dell’ex velina Maddalena Corvaglia, di Angelo Madonia, ballerino, e di Sylvie Lubamba, che si sarebbe auto-candidata.

Pier Silvio Berlusconi, riguardo alla conduzione del programma, ha mantenuto un atteggiamento vago, dichiarando che è troppo presto per prendere decisioni definitive. Ha però accennato a un cambiamento nel team degli autori e a un’auspicata evoluzione del programma. Berlusconi ha espressamente affermato che l’Isola dei Famosi ha ancora potenzialità di successo, citando i buoni risultati ottenuti dalla versione spagnola sulla rete Telecinco.

In sintesi, l’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi si prospetta interessante, con discussioni in atto su nomi di alto profilo e cambiamenti nel team creativo.