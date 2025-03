L’Isola dei Famosi 2025: quando inizia e quando parte Pierpaolo Pretelli

L’Isola dei Famosi tornerà con la sua 19esima edizione nonostante alcune difficoltà, tra cui ascolti non brillanti e sfide nel reclutare naufraghi interessanti. Inoltre, c’è stata una certa confusione sulla conduzione, risolta all’ultimo momento con l’arrivo di Veronica Gentili. Secondo FanPage, il reality debutterà mercoledì 7 maggio, con i naufraghi che partiranno per l’Honduras domenica 4 maggio. Pierpaolo Pretelli, inviato del programma, sarà in Honduras alla fine di aprile per preparare il tutto e fare le prove, dopo aver concluso la sua tournée teatrale di Rocky. Gli autori hanno poco più di un mese per convincere almeno 15 naufraghi, con la possibilità di avere riserve per la nuova edizione.

Nel frattempo, Ilary Blasi condurrà ‘The Couple’, in programma a partire da lunedì 7 aprile e durerà circa due mesi. Di conseguenza, per almeno tre settimane di maggio, il lunedì sera sarà dedicato a Ilary Blasi e il mercoledì a Veronica Gentili. Questo scenario apre la possibilità che alcuni concorrenti eliminati da ‘The Couple’ possano unirsi ai naufraghi de L’Isola dei Famosi, come già accaduto in passato con altre edizioni di reality show trasmessi contemporaneamente su Canale 5.

Inoltre, sono previsti lavori in corso per la casa di ‘The Couple’, con il smantellamento del Tugurio già avvenuto. Queste novità generano attesa e curiosità intorno ai prossimi sviluppi dei reality presentati da Canale 5.